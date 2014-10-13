Речь президента не содержала каких-либо сенсационных заявлений, однако подчеркнула ключевые моменты, которые удалось сохранить стране, несмотря на текущее противостояние с Западом

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ не содержало каких-либо сенсационных заявлений, однако подчеркнуло ключевые моменты, которые удалось сохранить стране, несмотря на текущее противостояние с Западом. Такое мнение выразили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Президент подчеркнул, что страна продолжает сохранять работоспособную экономику, которая под воздействием санкций наоборот становится более устойчивой и самостоятельной. Кроме того, финансовая система РФ прошла испытание рестрикциями и на данный момент может обеспечить и развитие предпринимательства, и рост доходов населения, считают эксперты. Наконец, они отметили, что страна не пытается строить "закрытую" экономику, напротив, расширяет контакты с готовыми к сотрудничеству государствами.

На наш субъективный взгляд интереснее всего в этой связи смотреть за тем, кто и как будет в итоге приходить (возвращаться) к этому сотрудничеству, понимая, что диктат Запада тормозит развитие и ограничивает возможности куда в большей степени, чем что-то даёт. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в рамках ПМЭФ заключили контракт на самую крупную серию строительства судов ОСК.

Фото: ПМЭФ-2023