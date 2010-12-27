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Эксперты прокомментировали новые санкции России против Украины
Сегодня, 13:45
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nastya960

Эксперты прокомментировали новые санкции России против Украины

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"Перечень выглядит комично? Какая торговля – такие и санкции".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления Правительства РФ, которое вводит очередные санкции в отношении Украины. Перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров увеличился на 8 позиций, еще 2 позиции были отредактированы. В Россию из Украины нельзя привозить макулатуру и отходы, радиаторы, котлы центрального отопления, кукурузный крахмал.

Список лиц, которые подвержены санкциям, увеличился на 9 человек (было более 550). Под санкциями теперь оказались депутаты Одесского горсовета из фракции "Доверяй делам!".

Перечень выглядит комично? Какая торговля — такие и санкции,

– отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Россия ввела эти санкции в ответ на продление на год пошлин на российские товары со стороны Украины.  

Эксперты опасаются, что кардинальный пересмотр цен на лекарства может усложнить ситуацию.

Фото: pixabay 

Теги: мейстер, санкции, украины
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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