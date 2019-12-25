Эксперты прогнозируют sold out на турецких направлениях

Также туристы бронируют курорты на два сезона вперед, что позитивно сказывается

Одна из туристических компаний поделилась мнением, что россияне готовы отправиться на отдых, в Турции прогнозируется аншлаг.

Агенство также уточнило, что ажиотажа в странах, которые готовы принять россиян, ждать не стоит, потому как пандемия заметно скорректировала доходы людей, а некоторые уже успели посетить курорты России. Учитывая, что Турецкая Республика является одним из бюджетных направлений, туристы выбирают именно ее. Сейчас разрабатываются правила, которые необходимо будет соблюдать тем, кто решится выехать за пределы страны. Так, большинство стран требуют справки об отсутствии коронавируса.

Ранее мы писали, что в Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск.

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