В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск

В прошлом году как такового отпуска у президента не было, отдых он совместил с рабочими мероприятиями.

В среду, 15 июля, стало известно о том, когда уйдет в отпуск президент России Владимир Путин. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу насыщенные Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он сам при возможности возьмет отпускные дни. По его словам, в отпуск надо ходить.

Отмечается, что ранее отпуск президента РФ совпал с рабочими мероприятиями.

Ранее мы сообщали о том, что Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение.

Видео: kremlin.ru