В Кремле ответили на вопрос о планах Путина на отпуск

В среду, 15 июля, стало известно о том, когда уйдет в отпуск президент России Владимир Путин. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Планы на краткосрочную и среднесрочную перспективу насыщенные
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Также пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что он сам при возможности возьмет отпускные дни. По его словам, в отпуск надо ходить.
Отмечается, что ранее отпуск президента РФ совпал с рабочими мероприятиями.
Ранее мы сообщали о том, что Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение.
Видео: kremlin.ru
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