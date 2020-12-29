Эксперты предупредили об угрозе отключения российских сервисов от Amazon

Компания уже прекратила обслуживание соцсети Parler.

Эксперты предупредили российские компании, которые пользуются услугами облачного провайдера Amazon, об угрозе принудительного отключения от серверов. К такому выводу они пришли после того, как Amazon прекратила обслуживание соцсети Parler. Об этом пишут "Известия".

По словам сооснователя Postgres Professional Ивана Панченко, ведущего консультанта iKS-Consulting Станислава Мирина и гендиректора компании Aerodisk Вячеслава Володковича, облачный провайдер вправе в одностороннем порядке прекратить оказание услуг по тем или иным причинам. Amazon может воспользоваться этой технической возможностью и с легкостью отключить от своих серверов тысячи российских приложений и сайтов.

В России Amazon Web Services (AWS) оказывает услуги через своих локальных партнеров, крупнейшие из которых Softline и Selectel. Услугами облачного провайдера в тои или ином виде пользуются тысячи организаций в нашей стране.

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