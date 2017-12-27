Эксперты: в отношениях между Россией и Японией ожидается "оттепель"

Токио прилагает усилия для подписания мирного договора с Москвой.

Заявление премьер-министра Японии Синдзо Абэ о России как самом перспективном партнере адресовано и соратникам по Либерально-демократической партии - в преддверии возможного переизбрания Абэ на третий срок, и Москве, как подтверждение прежних позиций и призыв к продолжению переговоров. Такое мнение высказала научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт по Японии Кристина Вода.

Высказывание Абэ обязательно нужно рассматривать внутриполитическом контексте, говорит Кристина Вода.

"Абэ в этом году предстоит избраться на третий срок на пост главы Либерально-демократической партии. Есть те, кто считает, что третий срок - это слишком, и Абэ сейчас необходимо заручиться поддержкой среди партийцев, продемонстрировав решимость продвигать ту политику, которую анонсировал и которую старался реализовывать", - сказала эксперт.

Это касается и отношений с Россией, улучшению которых Абэ уделял много времени и вложил в их развитие значительную часть своего политического капитала.

Что до развития совместной сельскохозяйственной деятельности, на которую также упирает премьер, перспективы пока неясны, но в целом настрой японской стороны обнадеживает, и думаю, что после марта ситуация изменится, сказала эксперт ФБА "Экономика сегодня".

Фото: пресс-служба президента РФ