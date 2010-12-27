Базовый школьный набор в Петербурге стоит три тысячи рублей

Базовый набор российского школьника состоит из пенала, рюкзака и школьной формы.

Базовый набор российского школьника, состоящий из пенала, рюкзака и школьной формы, обойдется в среднем в 2619 рублей. Об этом стало известно из пресс-релиза "Авито".

В тройку городов с самыми дорогими школьными наборами попали Москва, Иркутск и Санкт-Петербург. В Москве такой набор стоит 3326 рублей, за год цена выросла на 5%, в Иркутске - 3147 рублей и в Петербурге – 3041 рубль (+4%)

Дешевле всего школьные товары можно купить в Ижевске - комплект обойдется в 2020 рублей (плюс 4%), в Перми (2142 рубля, минус 3%) и Волгограде (2170 рублей, плюс 2%).

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о школьном меню.

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