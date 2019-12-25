Эксперты назвали самые популярные опции автомобиля у петербуржцев

Большинство водителей ценят свою машину за надежность.

Эксперты сервиса "Авито Авто" провели опрос среди водителей Петербурга и выяснили, чем они руководствуются, выбирая автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Самой популярной опцией у большинства респондентов оказалась сигнализация, за которую проголосовали 72% опрошенных. Среди опций комфорта автомобилисты выбрали кондиционер (70%) и подогрев сидений (53%).

Также петербуржцы с трудом могут представить свою машину без USB-разъема. За эту опцию свои голоса отдали 69% водителей.

Примечательно, что 74% жителей Петербурга при выборе автомобиля обращают внимание на надежность транспортного средства, еще 67% - на доступную цену. Типом двигателя и показателями мощности машины руководствуются 53% петербуржцев. Об экологичности задумываются лишь 15% респондентов.

Ранее в Петергофе рассказали о парковках рядом с музеем-заповедником.

Фото: pixabay.com