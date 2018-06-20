В Роскачестве не нашли высококачественных яиц на прилавках российских магазинов

В преддверии Пасхи эксперты Роскачества решили проверить 38 торговых марок куриных яиц высшей и отборной категории. По итогу проверки на прилавках российских магазинов не нашли высококачественного продукта. Об этом сообщается на сайте организации.
Специалисты проверяли куриные яйца по 35 показателям качества и безопасности. В частности, продукт исследовали на наличие антибиотиков, сальмонеллы и иных патогенных микроорганизмов. Кроме того, обращалось внимание на свежесть яиц, состояние скорлупы и наличие витаминов (А, Е, D3 и другие).
Все исследуемые яйца оказались безопасны для здоровья человека. Однако яиц, которые бы полностью соответствовали критериям высококачественной продукции, в текущем году не выявлено.
Ранее в Роскачестве назвали лучшие торговые марки кефира.
Видео: YouTube
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