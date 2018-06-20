В Роскачестве не нашли высококачественных яиц на прилавках российских магазинов

Проверка 38 торговых марок куриных яиц проводилась в преддверии Пасхи.

В преддверии Пасхи эксперты Роскачества решили проверить 38 торговых марок куриных яиц высшей и отборной категории. По итогу проверки на прилавках российских магазинов не нашли высококачественного продукта. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалисты проверяли куриные яйца по 35 показателям качества и безопасности. В частности, продукт исследовали на наличие антибиотиков, сальмонеллы и иных патогенных микроорганизмов. Кроме того, обращалось внимание на свежесть яиц, состояние скорлупы и наличие витаминов (А, Е, D3 и другие).

Все исследуемые яйца оказались безопасны для здоровья человека. Однако яиц, которые бы полностью соответствовали критериям высококачественной продукции, в текущем году не выявлено.

Ранее в Роскачестве назвали лучшие торговые марки кефира.

Видео: YouTube