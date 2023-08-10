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Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на ЗАЭС, заявил Балицкий

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Врио главы Запорожья рассказал о работе международной миссии на объекте.

Эксперты МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) могут посещать любые участки на территории Запорожской атомной электростанции, а также инспекторы принимают участие во всех процессах в режимном объекте. Российская сторона не ставит никаких ограничений для работы миссии. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового региона страны Евгений Балицкий.

Я бываю на станции как минимум раз в неделю. Встречался и с Гросси, мы разговаривали, общались. И с миссией встречались, которая сейчас там постоянно находится. Они могут перемещаться по станции совершенно свободно

Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Эксперт подчеркнул, что иностранные эксперты общаются по мобильной связи с правым берегом, с местными жителями, работающими на ЗАЭС, присутствуют на процессах загрузки-выгрузки ядерного топлива, хранения ядерного топлива.

Балицкий рассказал о покушениях на его жизнь.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: евгений балицкий, запорожская аэс, запорожская область, магатэ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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