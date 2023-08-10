Эксперты МАГАТЭ могут посещать любые участки на ЗАЭС, заявил Балицкий

Врио главы Запорожья рассказал о работе международной миссии на объекте.

Эксперты МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) могут посещать любые участки на территории Запорожской атомной электростанции, а также инспекторы принимают участие во всех процессах в режимном объекте. Российская сторона не ставит никаких ограничений для работы миссии. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал временно исполняющий обязанности губернатора нового региона страны Евгений Балицкий.

Я бываю на станции как минимум раз в неделю. Встречался и с Гросси, мы разговаривали, общались. И с миссией встречались, которая сейчас там постоянно находится. Они могут перемещаться по станции совершенно свободно Евгений Балицкий, врио главы Запорожья

Эксперт подчеркнул, что иностранные эксперты общаются по мобильной связи с правым берегом, с местными жителями, работающими на ЗАЭС, присутствуют на процессах загрузки-выгрузки ядерного топлива, хранения ядерного топлива.

Балицкий рассказал о покушениях на его жизнь.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости