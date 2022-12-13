Эксперт заявил, что пророссийских политиков на Украине не существует

По его словам, этих политиков волнует только собственное благосостояние.

Автор Telegram-канала "Голос Мордора" заявил, что пророссийских политиков на Украине не существует. Об этом он рассказал в колонке для телеканала "360".

По словам эксперта, слова якобы пророссийского депутата Украины Юрия Бойко про необходимость вступления страны в НАТО стоит воспринимать как "чудесное преображение". Он подчеркнул, что такие, как Бойко, никогда не были пророссийскими или проукраинскими. Автор канала отметил, что этих политиков волнует только собственное благосостояние.

Также эксперт подчеркнул, что все пророссийские политики на Украине "никому, кроме себя, не служили", а "мышиная возня с оппозицией" при экс-президенте Петре Порошенко и нынешнем главе государства Владимире Зеленском была исключительно игрой для "зарабатывания денежных знаков".

Ранее мы сообщали, что Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ на Крым.

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