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Эксперт заявил, что долгожительство осложнит карьерный путь управленцев

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Дмитрий Песков рассказал о новшествах в будущем на рынке труда.

Увеличение продолжительности жизни приведет к тому, что в России и других странах будут одновременно проживать представители пяти поколений. Соответствующее заявление на сессии сессии "Борьба за таланты: кадровый суверенитет - 2023. Как удержать молодежь в России?", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году, сделал специальный представитель российского президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Эксперт заметил, что выказанная ситуация скажется на конкуренции за руководящие должности в профессиональной сфере. Однако одновременно с этим общество ждет преодоление дефицита кадров. Чиновник напомнил участникам мероприятия о том, что в течение последнего десятилетия человечество в среднем стало жить на 20 лет. Показатели будут и далее увеличиваться.

Это значит, что если человечество много тысяч лет жило в парадигме трех поколений, то те, кто сейчас сидят в зале, будут жить уже в контексте пяти поколений. Сейчас мы живем уже в контексте четырех поколений. Управленческую классическую карьеру будет сделать гораздо более сложно.

Дмитрий Песков. спецпредставитель президента РФ

Эксперт добавил коллегам, что на территории страны регистрировалась  демографическая яма 1990-х годов, и те поколения, которые сейчас появляются на трудовом рынке, предельно малочисленны, поэтому очень ценны для страны.

Безработица в Петербурге осталась на самом низком уровне в России.

Фото и видео: ПМЭФ-2023

Теги: возраст, демография, дмитрий песков, качество жизни, работа, рынок труда
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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