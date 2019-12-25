Эксперт высказался против принудительной вакцинации таксистов в Петербурге

Он считает, что эта процедура должна быть добровольной.

Председатель правления некоммерческого партнерства "Петербургское такси" Виктор Соловьев высказался против принудительной вакцинации таксистов. Он считает, что эта процедура должна быть добровольной, поэтому заставлять кого-либо делать прививку "не очень правильно". Об этом пишут "Невские Новости".

Эксперт отметил, что нормальные компании-агрегаторы такси устанавливают в машинах защитный экран между водителем и пассажиром. Кроме того, никто не отменял масочный режим и обработку салона дезинфицирующими составами. Соловьев уверен, что если вакцинация будет принудительной, то водители будет делать ее за условные сто рублей.

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