В Смольном задумались о выходе Петербурга из режима ограничений

В администрации города задумались над послаблением коронавирусных ограничений. К такому решению пришли в Смольном, исходя из последних статистических данных: горожане реже обращаются в больницы, новых случаев заражения коронавирусом регистрируют все меньше, также снижается суточная госпитализация.
Если жители и гости города продолжат соблюдать противоэпидемические мероприятия, то специалисты смогут достаточно уверенно прогнозировать дальнейшее снижение индикаторов эпидемического процесса. Об этом сказано в отчете координационного совета.
Рост заболеваемости возможен, если петербуржцы перестанут соблюдать социальную дистанцию и не будут носить СИЗ.
Ранее мы писали, что более 49 тысяч человек в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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