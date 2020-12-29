В Смольном задумались о выходе Петербурга из режима ограничений

Эксперты полагают, что вторая волна коронавируса пошла на спад.

В администрации города задумались над послаблением коронавирусных ограничений. К такому решению пришли в Смольном, исходя из последних статистических данных: горожане реже обращаются в больницы, новых случаев заражения коронавирусом регистрируют все меньше, также снижается суточная госпитализация.

Если жители и гости города продолжат соблюдать противоэпидемические мероприятия, то специалисты смогут достаточно уверенно прогнозировать дальнейшее снижение индикаторов эпидемического процесса. Об этом сказано в отчете координационного совета.

Рост заболеваемости возможен, если петербуржцы перестанут соблюдать социальную дистанцию и не будут носить СИЗ.

Ранее мы писали, что более 49 тысяч человек в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса.

Фото: Piter.TV