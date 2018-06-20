Эксперт рассказал о важности "Северного потока-2" для Германии

Газопровод позволит улучшить энергетику Германии и стран Европы.

"Северный поток-2" стабилизирует энергетику Европы, поэтому Германия не преувеличивает его важность, считает эксперт ФБА "Экономика сегодня" руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

Аналитик отмечает, что германские политики вынуждены подстраиваться под запросы общества, которое заинтересовано на уходе от традиционной энергетики. В связи с этим политики прибегают к уловкам. Несмотря на то, что Германия – ведущая страна Европы по переходу на возобновляемые источники энергии, в последнее время берлин обвиняют в торможении реформы энергетики.

Герхард Хольтмайер, глава немецкого энергетического концерна GASG, заявил, что "Северный поток-2" позволит увеличить энергосбережение Германии, пока будет нужда в газе. По его оценкам тенденция сохранится до 2035-2040х годов. Однако Петров считает заявление Хольтмайера лукавством. Обществу нужно было назвать далекие, но достигаемые сроки, хотя потребность в газе не ограничится 15020 годами во всей Европе в целом, так как альтернатив не просматривается. Таким образом "Северный поток-2" становится для ЕС выходом так как перевести всю энергетику на ВИЭ не представляется возможным, строить атомные электростанции сознательно не хотят, значит остается только газ – заключил эксперт.

Ранее в Кремле заявили, что газовый трубопровод не политический, а экономический проект. Однако Евросоюз может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны. Отметим, что "Северный поток-2" планируют достроить до конца 2019 года.

Фото: Газпром