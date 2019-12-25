Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне

Эксперт пояснил, что приложения обмениваются информацией о рекламных предпочтениях, в том числе и с помощью местоположения.

Если человек обеспокоен сбором личных данных, то ему следует как можно чаще отключать на своем смартфоне геолокацию. Об этом агентству "Прайм" рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Эксперт пояснил, что приложения обмениваются информацией о рекламных предпочтениях, в том числе и с помощью местоположения. Например, если человек находится на Красное площади и зайдет в Instagram, об этом узнают все приложения-партнеры.

Также при постоянно включенной геолокации смартфон в разы быстрее разряжается. Но все же отключать насовсем эту функцию специалист не рекомендует.

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Фото: Piter.TV