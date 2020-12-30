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Эксперт рассказал о подделке молока на прилавках Петербурга
Сегодня, 14:40
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smirenny

Эксперт рассказал о подделке молока на прилавках Петербурга

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Всего три из десяти образца соответствуют ГОСТу.

Петербургские эксперты "Общественного контроля" проверили молоко на прилавках городских магазинов. По словам председателя организации Всеволода Вишневецкого, большая часть проверенных продуктов – подделка. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты взяли десять образцов: ГОСТу соответствовали лишь три. Отмечается, что среди качественных продуктов оказались товары петербургских изготовителей. 

Обычно молоко разбавляют молочной сывороткой – отходами молочного производства, бедными по количеству белка, аминокислотам и витаминам. По результатам экспертизы, белка в таком продукте в два раза меньше положенного. Важно заметить, что поддельное молоко обычно незначительно дешевле настоящего (разница около пяти рублей). 

Сегодня минимальная цена молока — 50 рублей. Имейте в виду, все, что ниже 50 рублей — это компромисс между ценой и качеством

Всеволод Вишневецкий.

Ранее мы писали, что врачи назвали симптомы высокого уровня холестерина.

Фото: pixabay

Теги: гост, молоко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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