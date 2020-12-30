Эксперт рассказал о подделке молока на прилавках Петербурга

Всего три из десяти образца соответствуют ГОСТу.

Петербургские эксперты "Общественного контроля" проверили молоко на прилавках городских магазинов. По словам председателя организации Всеволода Вишневецкого, большая часть проверенных продуктов – подделка. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Специалисты взяли десять образцов: ГОСТу соответствовали лишь три. Отмечается, что среди качественных продуктов оказались товары петербургских изготовителей.

Обычно молоко разбавляют молочной сывороткой – отходами молочного производства, бедными по количеству белка, аминокислотам и витаминам. По результатам экспертизы, белка в таком продукте в два раза меньше положенного. Важно заметить, что поддельное молоко обычно незначительно дешевле настоящего (разница около пяти рублей).

Сегодня минимальная цена молока — 50 рублей. Имейте в виду, все, что ниже 50 рублей — это компромисс между ценой и качеством Всеволод Вишневецкий.

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