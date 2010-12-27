Голубой поток: эксперт рассказал о перспективах газовой поставки в Турцию

"Газпром" в 2017 году увеличил поставки газа в Турцию до 15,8 млрд куб.

Прошлый год стал рекордным в целом по спросу на газ со стороны Турции, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов РФ Алексей Белогорьев. Россия поставила в Турцию 29 млрд кубометров газа, но с запуском "Турецкого потока" у "Газпрома" появятся новые возможности по увеличению объемов поставок.

"Газпром" в 2017 году увеличил поставки газа в Турцию по газопроводу "Голубой поток" до 15,8 млрд куб. метров, в отншении к 13,1 млрд куб. метров в 2016 году.

Прошлый год стал в целом рекордным по спросу на газ со стороны Турции, независимо от маршрутов транспортировки. Загрузка была близка к пиковой не только по "Голубому потоку", но и по Трансбалканскому газопроводу. Если говорить о "Турецком потоке", то пока реалистично выглядит только строительство первой нитки, которая призвана заменить собой маршрут транспортировки через Украину. В случае если объем поставок, который сейчас идет через Украину, будет перенаправлен на первую нитку "Турецкого потока", никаких рисков для наполняемости его нет. Да и спрос продолжает расти - он хотя и остается немногим ниже в среднем по году, чем совокупная мощность двух газопроводов, в пиковые периоды два имеющихся газопровода работают уже на пределе своих возможностей. Объясняет ФБА "Экономика сегодня" эксперт

В 2017 году Россия поставила в Турцию на 17% газа больше, чем в 2016. Но подобный прирост вряд ли стоит ожидать от года к году, считает эксперт. По его мнению, причин для дальнейшего существенного роста спроса на газ в Турции в ближайшие годы нет, но он продолжит расти умеренными темпами.

Фото: сайт "Газпром"