Эксперт рассказал, каким способом российская авиация защищается в Сирии

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что российские самолёты в Сирии должны летать на недоступной для противника высоте.
Он отметил, что на вооружении у Турции есть ПЗРК, эффективные на высотах до четырех километров.
- Поэтому главной защитой от ПЗРК становится высота применения российской авиации. Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов, - отметил Михайлов.
По его словам, российские Су-24 перемещаются на большей высоте - вне досягаемости вражеских ракет.
В сирийском Идлибе армия РФ использует бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.
Ранее турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе.
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