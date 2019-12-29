Эксперт рассказал, каким способом российская авиация защищается в Сирии

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что российские самолёты в Сирии должны летать на недоступной для противника высоте.

Он отметил, что на вооружении у Турции есть ПЗРК, эффективные на высотах до четырех километров.

- Поэтому главной защитой от ПЗРК становится высота применения российской авиации. Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов, - отметил Михайлов.

По его словам, российские Су-24 перемещаются на большей высоте - вне досягаемости вражеских ракет.

В сирийском Идлибе армия РФ использует бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.

Ранее турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе.