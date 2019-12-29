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Эксперт рассказал, каким способом российская авиация защищается в Сирии
Сегодня, 14:23
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matveyvn

Эксперт рассказал, каким способом российская авиация защищается в Сирии

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Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что российские самолёты в Сирии должны летать на недоступной для противника высоте.

Он отметил, что на вооружении у Турции есть ПЗРК, эффективные на высотах до четырех километров.

- Поэтому главной защитой от ПЗРК становится высота применения российской авиации. Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов, - отметил Михайлов.

По его словам, российские Су-24 перемещаются на большей высоте - вне досягаемости вражеских ракет.

В сирийском Идлибе армия РФ использует бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.

Ранее турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе.

Теги: ввс, идлиб, россия, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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