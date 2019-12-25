Эксперт рассказал, как защитить смартфон в "аномально опасный сезон"

С наступлением жары выросло число обращений в сервис-центры.

Директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин рассказал радио Sputnik, почему это лето станет особенно опасным для смартфонов. Он также объяснил, как защитить девайс с помощью приема времен СССР.

По словам эксперта, с наступлением жары количество обращений в сервис-центры увеличилось

Сейчас аномально опасный сезон для гаджетов. Дело в том, что коронавирус и работа на удаленке привели нас в такое состояние, что использовать смартфоны мы стали интенсивнее, часто в неблагоприятных для гаджетов условиях. Все это накладывается на повышенные летние температуры, — сказал он.

По словам Рябинина, многие допускают элементарные ошибки при использовании гаджета, например, многие берут девайс на пляж.

Там сразу несколько факторов риска: вода, прямые солнечные лучи и банальная угроза кражи. Опасность представляют также грязь и песок. Мелкие песчинки могут незаметно повредить экран устройства, а также попасть внутрь корпуса, — сказал он.

Эксперт посоветовал смартфоны заворачивать в прозрачную пленку и как можно реже использовать девайс на пляже.

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