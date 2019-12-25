В России цены на аренду загородных домов выросли на 50%

Эта тенденция усиливается из-за жары.

За года цены на аренду домов в России выросли на 50%. Как пишут "Известия", ссылаясь на участников рынка недвижимости, из-за жары эта тенденция усиливается.

Как отметила директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, дачу с удобствами внутир дома до начала пандемии коронавируса можно было арендовать за 35 тыс. рублей, а сейчас снять такой дом можно минимум за 55 тыс. рублей.

Сообщается, что сейчас спрос на загородное жилье примерно такой же, как был год назад. Он в два раза выше, чем в 2019 году.

Ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов считает, что ситуация на рынке загородного жилья в дальнейшем будет зависеть от ситуации с коронавирусом. По его словам, если ограничения по коронавирусу усилят, то спрос на аренду будет расти, как и цены.

Ранее мы писали, что россиянам не советуют пить пиво в жару. Дело в том, что этот напиток нарушает распределение воды в организме и ухудшает метаболические процессы.

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