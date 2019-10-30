Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту от мошенников

Для начала необходимо установить двухфакторную защиту.

Руководитель отдела продвижения продуктов компании "Код Безопасности" Павел Коростелев рассказал "Ленте.ру", как обезопасить от мошенников свою карту.

Он отметил, что необходимо установить двухфакторную защиту для банковских приложений и интернет-банка.

Это значит, что, кроме пароля, дополнительно для входа нужно будет ввести код, присланный в СМС или push-уведомлении. Если даже логин и пароль утекут, то двухфакторная авторизация сохранит деньги в целостности, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в интернет-банк стоит заходить только устройства, которое вызывает доверие. А вот после завершения операций Коростелев советует выходить из аккаунта. Кроме того, можно установить дневной лимит трат на карте. В таком случае мошенники не смогут снять больше этой суммы.

Эксперт посоветовал завести и виртуальные карты для оплаты интернет-покупок.

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