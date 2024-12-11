Константин Крохин рассказал о неудобствах для населения.

Российский эксперт рассказал к чему приведут новые правила оплаты за отопление. Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ при Торгово-промышленной палате страны Константин Крохин в интервью с журналистами телеканала "360.ru" отметил, что обновленный вариант власти преподносят как более прозрачный и понятный для населения, хотя гость программы не согласен с такой позицией.

У людей что так будут в квитанциях суммы за отопление, что иначе. Ни о какой прозрачности дополнительно здесь речи не идет. Они, скорее всего, потратят на себя, на какие-то свои нужды. А зимой столкнутся с увеличением платежей, и это будет для них неудобно. Константин Крохин

Юрист добавил, что жилищно-коммунальные проблемы возникнут во всех регионах страны, если жители решатся перейти на фактическую оплату услуг по отоплению. Константин Крохин уверен, что в летний период никто не будет склонен накапливать освободившиеся денежные суммы. В столице подобные эксперименты чиновники проводили несколько лет назад. Тогда люди возмущались, что в зимний период суммы в платежках вырастают в два-три раза, в то время как зарплаты, пенсии и пособия остаются на прежнем уровне. Именно поэтому еще во времена постановления Совнаркома в начале XX века с введением централизованной системы отопления было установлено, что с учетом доходов граждан нужно делать равномерные оплаты. Такой подход к оплате услуг полезен и ресурсоснабжающим компаниям. При таком сценарии у организаций будет достаточно средств весной и летом для закупки топлива, а также проведения ремонта и подготовки к осенне-зимней эксплуатации объектов.

Еще одним непонятным аспектом в истории станут субсидии и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Например, у ветеранов и пенсионеров речь идет о 50-процентной скидке, а у многодетных семей — 30-процентной. Однако теперь льготники могут потерять такие выплаты, так как летом не будут их получать. Далее в случае холодной зимы население может пострадать, так как именно в этот период отопительной норматив потребления тепла может быть увеличен. По итогу нагрузка по дополнительной оплате и потраченной на отопление электроэнергии ляжет на конечного потребителя.

Напомним, что с 1 марта в России вступят в силу новые правила расчета платы за отопление для жителей многоквартирных домов: его будут производить только за отопительный сезон. Региональные власти смогут решать, когда следует переходить на новую систему оплаты отопления, начиная с конца отопительного сезона, но не позже, чем за три месяца до предполагаемого момента.

В Госдуме напомнили об изменении порядка оплаты за отопление.

Фото и видео: 360.ru