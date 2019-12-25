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Эксперт прокомментировал ужесточение правил экспорта древесины
Сегодня, 16:06
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал ужесточение правил экспорта древесины

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Это приведет к тому, что предприниматели будут вести себя более добросовестно, считают специалисты.

В России отменили временное таможенное декларирование древесины и лесоматериалов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что такое решение направлено на обеспечение прозрачности данного рынка.

До вступления постановления в силы декларирование давало властям не точные, а примерные данные об объемах вывозимой древесной продукции. В случае нарушений можно было избежать ответственности. По мнению экспертов, новые правила не допустят того, чтобы "нечистые на руку предприниматели" перегоняли сырье за рубеж. Также это повысит степень обработки экспортируемой древесины.

И хотя  проблем в сфере заготовки и обработки сырья еще много, шаг в нужном направлении сделан.

считают специалисты. 

Ранее Владимир Путин заявил о том, что Россия достойно отреагировала на пандемию COVID-19. 

Фото: pixabay.com 

Теги: древесина, торговля, экспорт
Категории: Лента новостей, Новости России,

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