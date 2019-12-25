Эксперт прокомментировал ужесточение правил экспорта древесины

Это приведет к тому, что предприниматели будут вести себя более добросовестно, считают специалисты.

В России отменили временное таможенное декларирование древесины и лесоматериалов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что такое решение направлено на обеспечение прозрачности данного рынка.

До вступления постановления в силы декларирование давало властям не точные, а примерные данные об объемах вывозимой древесной продукции. В случае нарушений можно было избежать ответственности. По мнению экспертов, новые правила не допустят того, чтобы "нечистые на руку предприниматели" перегоняли сырье за рубеж. Также это повысит степень обработки экспортируемой древесины.

И хотя проблем в сфере заготовки и обработки сырья еще много, шаг в нужном направлении сделан. считают специалисты.

Ранее Владимир Путин заявил о том, что Россия достойно отреагировала на пандемию COVID-19.

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