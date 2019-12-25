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Путин считает, что Россия достойно отреагировала на пандемию COVID-19
Сегодня, 16:21
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matveyvn

Путин считает, что Россия достойно отреагировала на пандемию COVID-19

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Во время пандемии российское общество продемонстрировало консолидированность.

Президент России Владимир Путин считает, что Россия достойно отреагировала на пандемию COVID-19. Мнением он поделился на совещании о влиянии распространения коронавируса на экономику.

По словам главы государства, во время пандемии российское общество продемонстрировало консолидированность. Усилия приложила система здравоохранения. Эффективно сработали и жизненно важные секторы экономики.

Путин отметил, что достойно ответить на вызов Россия смогла благодаря собственной технологической и производственной базе. По мнению президента, экономика РФ показала, что может довольно быстро адаптироваться к новым вызовам.

Ранее Памфилова прокомментировала агитационные ролики с символикой ЦИК.

Теги: коронавирус, пандемия, путин, россия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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