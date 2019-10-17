Эксперт прокомментировал установленный Россией антирекорд по загрязнению воздуха

Результат хуже на 47%, чем в том году.

Специалисты из международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza установили, что Россия побила "рекорд" по уровню загрязнения воздуха. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили печальную статистику.

Во-первых, выросло количество замеров Росгидромета. Во-вторых, ведомство с 18-го марта не проводило проверок деятельности промышленных предприятий. До 2020-го года следить будут только за крупными предприятиями с высокой категорией риска, что может повлечь, по мнению специалистов, различные нарушения.

Так что, боимся, зафиксированный рекорд лишь первый из многих, говорится в сообщении.

По данным аналитиков, самыми загрязняющими воздух населенными пунктами в России стали Улан-Удэ, Селенгинск, Чита, Минусинск, Красноярск, Лесосибирск, Канск, Чегдомын, Комсомольск-на-Амуре, Абакан, Черногорск, Шелехов и Кызыл.

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