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Эксперт прокомментировал установленный Россией антирекорд по загрязнению воздуха
Сегодня, 15:30
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал установленный Россией антирекорд по загрязнению воздуха

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Результат хуже на 47%, чем в том году.

Специалисты из международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza установили, что Россия побила "рекорд" по уровню загрязнения воздуха. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили печальную статистику. 

Во-первых, выросло количество замеров Росгидромета. Во-вторых, ведомство с 18-го марта не проводило проверок деятельности промышленных предприятий. До 2020-го года следить будут только за крупными предприятиями с высокой категорией риска, что может повлечь, по мнению специалистов, различные нарушения. 

Так что, боимся, зафиксированный рекорд лишь первый из многих,

говорится в сообщении.

По данным аналитиков, самыми загрязняющими воздух населенными пунктами в России стали Улан-Удэ, Селенгинск, Чита, Минусинск, Красноярск, Лесосибирск, Канск, Чегдомын, Комсомольск-на-Амуре, Абакан, Черногорск, Шелехов и Кызыл. 

Фото: Pixabay.com

 

Теги: загрязнение воздуха
Категории: Лента новостей, Новости России,

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