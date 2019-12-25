  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт прокомментировал сорвавшееся назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Сегодня, 22:20
125
nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал сорвавшееся назначение Саакашвили вице-премьером Украины

0 0

Предполагалось, что он будет вести переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером. Ему не хватило голосов президентской фракции "Слуга народа". Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Михаила Саакашвили поддержали не более 170 депутатов, в то время как необходимое количество голосов — 226. 

Специлисты заметили, что причиной для этого стала угроза со стороны грузинского премьер-министра. В случае назначения бывшего президента Грузии на украинский пост, он пообещал отозвать посла из Киева. 

Если вспомнить, что Украина больше Грузии в 11,3 раза по населению и в 8,7 раза по территории — поразительная эффективность,

заключили эксперты. 

Фото: Михаил Саакашвили / Instagram 

Теги: саакашвили, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Николаев Станислав
Сегодня 23:07

Карантин, самоизоляция и не чем себя занять?, тогда тебе сюда, уверяю ты не пожалеешь ---- http://chilp.it/ae01120

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии