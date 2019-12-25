Эксперт прокомментировал сорвавшееся назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером. Ему не хватило голосов президентской фракции "Слуга народа". Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Михаила Саакашвили поддержали не более 170 депутатов, в то время как необходимое количество голосов — 226.
Специлисты заметили, что причиной для этого стала угроза со стороны грузинского премьер-министра. В случае назначения бывшего президента Грузии на украинский пост, он пообещал отозвать посла из Киева.
Если вспомнить, что Украина больше Грузии в 11,3 раза по населению и в 8,7 раза по территории — поразительная эффективность,
заключили эксперты.
Фото: Михаил Саакашвили / Instagram
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