Эксперт прокомментировал сорвавшееся назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Предполагалось, что он будет вести переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями.

Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером. Ему не хватило голосов президентской фракции "Слуга народа". Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Михаила Саакашвили поддержали не более 170 депутатов, в то время как необходимое количество голосов — 226.

Специлисты заметили, что причиной для этого стала угроза со стороны грузинского премьер-министра. В случае назначения бывшего президента Грузии на украинский пост, он пообещал отозвать посла из Киева.

Если вспомнить, что Украина больше Грузии в 11,3 раза по населению и в 8,7 раза по территории — поразительная эффективность, заключили эксперты.

Фото: Михаил Саакашвили / Instagram