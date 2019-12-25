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Эксперт прокомментировал речь Матвиенко о сохранении "дня тишины" перед выборами
Сегодня, 9:16
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Эксперт прокомментировал речь Матвиенко о сохранении "дня тишины" перед выборами

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Политик считает, что "день тишины" перед выборами необходимо сохранить.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вступила в заочную полемику с главой ЦИК Эллой Памфиловой. По мнению Матвиенко, переносить единый день голосования не стоит. Выступление политика на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Матвиенко считает, что проведения голосования в сентябре, в том числе многодневного, ничем не хуже любого другого месяца.

У нас огромная страна, с большим количеством часовых поясов, с разным климатом, и какое бы мы время не выбрали, какой бы мы день не назначили, он все равно не устроит всех.

объяснила председатель СовФеда. 

Напомним, ранее Памфилова заявила о том, что сентябрь для этого не подходит

Кроме того, Матвиенко высказалась и по поводу "дня тишины" и запрет на публикацию экзитполов до окончания голосования. По ее мнению, эти положения нужно сохранить, так как публикации экзитполов могут повлиять на выбор избирателей.

Отметим, что в рассуждениях Матвиенко предвыборная агитация выглядит как злая сила, от которой избирателей надо защищать. Как минимум спорная точка зрения.

сказали эксперты. 

Напомним, ранее Памфилова заявила о том, что сентябрь для этого не подходит

Фото: открытые источники

Теги: голосование, день тишины, матвиенко, многодневное голосование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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