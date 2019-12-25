Эксперт прокомментировал обращение Владимира Путина к россиянам

Президент РФ выступил в прямом эфире.

Сегодня, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что некоторые пункты рассчитаны на долгосрочную перспективу.

К ним относится снижение выплат в соцстрах с зарплаты работников, обложение 15% налогом дивидентов и иных доходов с ценных бумаг, выводимых на зарубежные счета. Кроме того — обложение 13% налогом процентных доходов с банковских вкладов и ценных бумаг на сумму более 1 млн рублей.

Специалисты назвали вторую и третью меры "антиэлитными", так как они ставят высшие слои общества в равное положение со средними и низшими слоями. Речь идет о налогообложении личных доходов.

Подробнее о предложении главы государства ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг.

Фото: kremlin.ru