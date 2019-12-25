Эксперт прокомментировал инициативу об ответственности чиновников за оскорбление граждан

Андрей Турчак и Александр Хинштейн внесли в Государственную законопроект, предусматривающий штрафы для чиновников за оскорбление граждан. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что ранее чиновники наказывались за хамство, но в индивидуальном порядке.

Законопроект предусматривает штраф в размере 50-100 тыс. рублей, а также дисквалификацию на срок до года. При повторном нарушении штраф может увеличиться до 150 тыс. рублей, также нельзя будет занимать должность до двух лет.

Специалисты считают, что раздражительность представителей власти наносят ущерб российской государственности больше, чем "все госдепы мира". При этом известны случаи, когда чиновники наказывались за хамство. Например, бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев за ситуацию с офицером МЧС.

Если ранее решение о взыскании принималось в индивидуальном порядке, то теперь для этого может появиться правовая база.

Фото: Piter.TV