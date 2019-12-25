Эксперт прокомментировал идею перенести Единый день голосования

В парламенте переносить ЕДГ не собирались.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас прояснил ситуацию с переносом Единого дня голосования. Как оказалось, у парламенты таких планов нет. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что если бы перенос состоялся, то это бы противоречило предыдущим решениям Государственной Думы.

Дело в том, что в 2015-м году Госдума решила перенести выборы своих депутатов с декабря на сентябрь. Таким образом удалось совместить их с выборами в заксобрания и сэкономить бюджетные деньги.

Внесения поправок к Конституции, затрагивающие сферу полномочий парламента, а также предложение Памфиловой, внесли определенный сумбур в этом вопросе, однако сейчас стало окончательно понятно, что никакой острой нужды в этом нет – государственная машина работает в штатном режиме. отметили эксперты.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель.

Фото: Piter.TV