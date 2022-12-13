Эксперт предупредила петербуржцев, что будет сложно найти свободное место на пляжах Евпатории

Дорога до Евпатории на поезде занимает около двух дней.

Теперь поезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно. Однако директор турфирмы Евгения Коктас предупредила горожан, что путешествия в Крым будут пользоваться очень большим спросом. Об этом эксперт рассказала "Невским Новостям".

Коктас отметила, что петербуржцы стали проявлять большой интерес к отдыху в Евпатории после того, как ввели ограничения на выезд за границу.

Дорога до Евпатории на поезде занимает около двух дней. Сейчас плацкартные билеты стоят около 7 тыс. рублей.

Летом на пляжах Евпатории будет сложнее найти свободное место. Это важно учитывать при планировании поездки, добавила директор турфирмы.

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Фото: Телеграм / Спб-Главный