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Эксперт предупредил о фейковых субсидиях на вакцинацию от COVID-19 в частных клиниках
Сегодня, 16:19
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nastya960

Эксперт предупредил о фейковых субсидиях на вакцинацию от COVID-19 в частных клиниках

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Специалист рекомендовал несколько раз и очень внимательно перепроверять подобную информацию.

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал о субсидиях на вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Как специалист рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", такие обещания могут давать мошенники.

Лоевский рекомендовал несколько раз и очень внимательно перепроверять подобную информацию, а лучше записываться через государственные порталы.

Это будет совершенно бесплатно, и вы будете уверены, что вакцина настоящая, что это не мел с водой.

 Илья Лоевский, замруководителя Роскачества

За время пандемии коронавируса в Петербурге умерли 7 тыс. блокадников.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, субсидии, частные клиники
Категории: Лента новостей,

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