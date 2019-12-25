Эксперт предсказал последствия аварии на ТЭЦ в Норильске для бизнеса

Может быть ужесточено природоохранное закононадельство.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин на встрече с Владимиром Путиным пообещал, что его компания не постоит на ценой и возместит весь ущерб от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По предварительным подсчетам, на это восстановление потребуется не менее 10 млрд рублей. Специалисты считают, что для "Норникеля" это не такая крупная сумма. Несмотря на то, что никаких претензий пока не высказано, последствия от аварии могут быть и для других компаний. После случившегося президент РФ поручил Росприроднадзору ужесточить природоохранное законодательство, которое регулирует все объекты типа ТЭЦ-3.

На встрече с Владимиром Путиным глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил, что его компания не постоит за ценой и возместит весь ущерб от аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. По предварительным подсчетам, это потребует не менее 10 млрд рублей, но бюджетные средства задействованы не будут.

Есть надежда, что это подстегнет промышленных гигантов выделить дополнительные ассигнования и навести порядок на своих объектах к началу проверок. считают эксперты.

Напомним, в Норильске ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов.

Фото: kremlin.ru