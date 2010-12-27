Эксперт предрек начало новой "холодной войны" с США

Изменения в визовой политике выдают в Америке претензии на дипломатическую войну.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня" , ссылаясь на главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, который предположил, что те шаги, которые предпринимают сейчас глава американского государства во внешней политике, отдаленно напоминает начало очередной “холодной войны” между нашими странами.

Как замечает эксперт, новая политика в Афганистане, поставки на Украину летального оружия, эскалация вокруг Корейского полуострова - все это говорит о том, что США делает ставку на агрессивность политики, а изменения в визовой политики - лишь первый шаг в сторону полномасштабной “войны”.

Представители Совета Федерации России окрестили действия США по отмене неимиграционных виз “демарше, а также сообщили о возможном зеркальном ответе.Сергея Лавров высказал убеждение, что американцы хотят своими действиями вызвать недовольство российской властью у россиян, но глава МИДа все же пообещал, что особо жестких срывов на иностранных гражданах не планируется.

Как отметил Владимир Васильев, вполне возможно, что уже к сентябрю нам стоит ожидать и других мер, ухудшающих отношения с Америкой. Не исключено, что дипломатическая войн продолжится.

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