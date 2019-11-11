Эксперт поделился особенностью картины "Встреча друзей" Самохвалова

В Русском музее открылась выставка одной картины.

В четверг, 20 августа, стало известно, что в Русском музее открылась выставка одной картины. На выставке представлена картина Александра Самохвалова "Встреча друзей". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Долго история полотна, созданного в 1945 году, оставалась тайной. Позже выяснилось, что картина находилась в пансионате города Коврино Владимирской области и числилась работой неизвестного художника. Для исследователей полотно стало подлинным открытием. Заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский отметил, что на картине изображена просто встреча: "нет тостов "За Родину", "За Сталина". Здесь главное — свет, люди. Это схваченное мгновение".

На выставку можно сходить до 14 ноября.

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Фото: magazineart.art