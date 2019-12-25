Эксперт отметила тенденцию снижения заболеваемости туберкулезом в России

Пульмонолог уверена, что нынешние показатели качественные и хорошие.

В среду, 23 сентября, петербургский пульмонолог Ирина Викулова рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" о снижении заболеваемости туберкулезом в России.

По словам эксперта, которая сослалась на данные регионального НИИ фтизиопульмонологии Минздрава, отметила, что сейчас заболеваемость по стране составляет примерно 40 на 100 тысяч человек. Это хороший и качественный показатель. Однако Викулова уточнила, что по показателям все же стране далеко до тех государств, где число выявляемых случаев туберкулеза минимально.

Ранее мы писали, что в Петербурге принудительно госпитализируют петербуржца, не лечившего туберкулез 30 лет.

Фото: Piter.TV