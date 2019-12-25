Мужчина болен с 1992 года.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что в Петербурге принудительно госпитализируют петербуржца, не лечившего туберкулез 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как оказалось, мужчине поставили диагноз ещё в 1992 году. С тех пор петербуржец уклонялся от стационарного лечения, и отказывался от добровольной госпитализации.

В итоге дело о больном петербуржце, который не желает лечиться, направили в суд. Мужчину направили на принудительную госпитализацию в полном объеме. Апелляцию ответчика суд не удовлетворил.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти поймали находящегося в федеральном розыске мужчину.

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