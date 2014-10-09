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Эксперт оценила идею запуска турпоезда из Петербурга
Сегодня, 22:24
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kraratau27

Эксперт оценила идею запуска турпоезда из Петербурга

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Эксперт отмечает, что у Петербурга прекрасное железнодорожное сообщение с основными регионами центральной России.

Напомним, что компания "РЖД"  планирует с 19 марта этого года запустить новый туристический поезд выходного дня по маршруту Москва - Великий Новгород - Углич - Москва. 

Член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Марина Любимова отметила, что уже в советские времена существовали подобного рода составы. Эксперт оценила идею запуска турпоезда в Петербурге. Однако не понимает, как с технической точки зрения будут работать турпоезда в Петербурге. Например, где будут стоять туристические составы, и будут ли пользоваться популярностью. 

В первую очередь интерес людей будет зависеть от цены, программы. Сложно представить необходимость таких туров именно в Санкт-Петербурге. Будет интересно, если использовать часть "Серебряного ожерелья России"

заявила Любимова в интервью "Невским новостям"

Эксперт отмечает, что у Петербурга прекрасное железнодорожное сообщение с основными регионами центральной России. 

Это логично там, где есть большие расстояния: ночь едешь, а утром приезжаешь. У нас есть, например, Тихвин, в который никто не попадает, что-то стоит связать с Вологдой

отметила эксперт. 

Ранее мы писали, что расписание "Сапсанов" и "Невского экспресса" изменится в мае.

Фото: pixabay

Теги: ржд, турпоезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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