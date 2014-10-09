Эксперт оценила идею запуска турпоезда из Петербурга

Эксперт отмечает, что у Петербурга прекрасное железнодорожное сообщение с основными регионами центральной России.

Напомним, что компания "РЖД" планирует с 19 марта этого года запустить новый туристический поезд выходного дня по маршруту Москва - Великий Новгород - Углич - Москва.

Член правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Марина Любимова отметила, что уже в советские времена существовали подобного рода составы. Эксперт оценила идею запуска турпоезда в Петербурге. Однако не понимает, как с технической точки зрения будут работать турпоезда в Петербурге. Например, где будут стоять туристические составы, и будут ли пользоваться популярностью.

В первую очередь интерес людей будет зависеть от цены, программы. Сложно представить необходимость таких туров именно в Санкт-Петербурге. Будет интересно, если использовать часть "Серебряного ожерелья России" заявила Любимова в интервью "Невским новостям".

Эксперт отмечает, что у Петербурга прекрасное железнодорожное сообщение с основными регионами центральной России.

Это логично там, где есть большие расстояния: ночь едешь, а утром приезжаешь. У нас есть, например, Тихвин, в который никто не попадает, что-то стоит связать с Вологдой отметила эксперт.

Ранее мы писали, что расписание "Сапсанов" и "Невского экспресса" изменится в мае.

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