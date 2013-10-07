Эксперт объяснила, как архитектура города влияет на петербуржцев

"Высотки" способны усугубить чувство тревоги и апатии у жителей.

Петербург называют культурной столицей, а жителей города считают интеллигентными. Но с чем это связано? Кандидат психологических наук, ординарный доцент Института дизайна и урбанистики ИТМО Ирина Шмелева рассказала изданию "Аргументы и факты", что архитектура города влияет на состояние жителей.

По словам специалиста, данный факт давно уже доказан исследователями. В одном из экспериментов жителям показывали фотографии исторических застроек, которые вызывали у петербуржцев приятные эмоции. А вот новостройки совсем не пришлись по душе гражданам, поскольку при виде фотографий они испытывали чувство тревоги и апатии.

Однако небоскреб "Лахта Центр 2" вызывает смешанные чувства не только у петербуржцев, но и у архитекторов. Специалисты отметили, что Петербургу нужны новые тренды. По мнению Шмелевой, проект совсем не нужен городу, да и первый, по словам эксперта, тоже можно было не строить. Она считает, что это больше похоже на соревнования "у кого выше небоскреб".

Однако застройками в нынешних реалиях не удивить жителей. Эксперт заявила, что приемлемая высота домов для человека – 5-6 этажей. В таких условиях граждане способны хотя бы иногда, но видеть тех же соседней. А вот в 25-этажном доме людей можно встретить, если только в лифте. Эксперт отметила, что "высотки" способны усугубить чувство тревоги и апатии у жителей. К примеру, проживая в Мурино и Кудрово. Но плюс определенно есть – доступное и недорогое жилье.

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Фото: Piter.tv