Энергетик объяснил, чо строительство трубопровода может стать последним совместным проектом РФ и ЕС.

Эксперт объяснил, почему с "Северным потоком — 2" можно не спешить. Об этом специалист по энергетике Энергетический эксперт Борис Марцинкевич рассказал в интервью для Sputnik Литва. Он отметил, что российская компания "Газпром" понимает, что с одним судном-трубопрокладчиком проект невозможно завершить быстро.

Для "Газпрома" никакой необходимости торопиться нет, потому что транзитные мощности газопровода "Ямал — Европа" и ГТС Украины в соответствии с соглашением с учетом уровня закачанности подземных хранилищ на территории Европы этот сезон позволяют пройти совершенно без спешки Борис Марцинкевич, эксперт

Эксперт уверен, что данный энергетический проект станет для РФ и Евросоюза последним совместным, так как ЕС показывает себя как ненадежного экономического партнера.

Украина собралась больше зарабатывать на "Газпроме".

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