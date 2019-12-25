Эксперт объяснил, как восстановить удаленные файлы на телефоне

Он напомнил о необходимости делать резервные копии.

Директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба рассказал, как восстановить удаленные файлы на телефоне. Он напомнил пользователям смартфонов о необходимости делать резервные копии документов в облачных хранилищах или на компьютере. Об этом пишет агентство "Прайм".

"Если мы говорим об Apple, то здесь все просто: резервная копия данных обычно хранится в iCloud, откуда всегда можно их загрузить", - заявил специалист.

Чтобы загрузить данные в iCloud, понадобится идентификатор Apple ID. Пользователям необходимо лишь следовать инструкции и выбрать подходящую версию копии.

Если резервной копии нет, а вас интересует конкретный файл, то его наличие можно проверить в корзине. В течение определенного времени в ней хранятся удаленные файлы. Можно также попробовать восстановить данные с помощью специальных программ.

Например, для восстановления данных на Android используется приложение Recuva. Оно может восстановить файлы, как на съемном диске, так и с внутренней памяти. Программу можно установить заранее, чтобы она была в случае отсутствия интернета и необходимости быстрого восстановления данных.

Однако в заключении эксперт добавил, что на Apple, что на Android лучше всего делать резервные копии или настроить их автоматическое создание.

Ранее пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества.

Фото: pixabay.com