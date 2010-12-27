Эксперт объяснил, почему Финляндия выбрала "Росатом", а не Westinghouse

Финляндия продолжает развивать энергетическое сотрудничество с Россией.

Накануне Финляндия подтвердила желание долгосрочного сотрудничества с российской компанией Росатом. ТВЭЛ "Росатома" разработает новую модификацию ядерного топлива для финской АЭС "Ловииса". Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня". Издание отмечает, что, в отличие от других стран Восточной Европы, Финляндия сделала выбор в сторону России. Хотя могла бы заключить контракт с американской Westinghouse, как это сделали Чехия и Украина. Ситуация прокомментировал Станислав Митрахович.

Все это - часть выдержанной позиции Хельсинки по России и в отношениях с западным миром. Финляндия не торопится вступать в НАТО, поддерживала нормальные отношения с Россией еще во время холодной войны, сейчас у нас с Финляндией, наверное, самые хорошие отношения из всего состава европейских стран, лучше, думаю, чем даже с Германией. Станислав Митрахович, эксперт

Аналитик также напомнил, что 100% импортного газа Финляндия получает из России. Таким образом Хельсинки не ищет альтернатив в энергетической сфере, понимая выгоды от сотрудничества с Москвой.