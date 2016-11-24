Эксперт о военных маневрах РФ в Средиземном море: "Эти учения плановые"

Учения будут длиться неделю: с 1 по 8 сентября 2018 года.

С первого дня осени в России начинаются средиземноморские учения, в которых задействуют 26 кораблей Военно-морского флота и 34 летательных аппарата Воздушно-космических сил. "ПолитЭксперт" узнал данную информацию от руководителя маневров, главнокомандующего ВМФ Владимира Королева.

В учениях будут принимать участие корабли Балтийского, Черноморского и Северного флотов, а также Каспийской флотилии. В качестве флагмана выступит ракетный крейсер "Маршал Устинов". Также свое мастерство отточат и пилоты стратегических ракетоносцев Ту-160, истребителей Су-33, противолодочных самолетов Ил-38 и Ту-142 и самолетов морской авиации Су-30СМ. Районы проведения учений временно объявлены опасной зоной для судоходства.

Издание "ПолитЭксперт" поинтересовалось у капитана 1 ранга запаса, кандидата военных наук, профессора, военного эксперта Бориса Усвяцова о необходимости этих учений.

Эти учения плановые, были давно разработаны в генеральном штабе, никому они не адресованы. Мы ни от кого не скрываем, что у нас, в отличие от американцев, Средиземное море под боком, несмотря на то, что в течение 20 лет на постоянной основе там находилась 5-я оперативная эскадра США. С распадом СССР Россия ушла Средиземного моря. Была бы там наша эскадра, не было бы и развала Югославии. После того, что случилось в Сирии, было принято политическое решение о воссоздании на постоянной основе боевой службы в Средиземном море. Борис Усвяцов, военный эксперт

Так что эти учения просто плановые, они ни на кого не направлены, военные просто проверяют готовность военно-морских сил. Россия ни в коем случае не скрывает, что все учения, в принципе, проводятся с целью боевого слаживания личного состава в реальных условиях. Также "ПолитЭксперт" выяснил, что на действия российской армии влияют и заявления США о нанесении ударов по сирийским войска и объектам.

Фото и видео: Минобороны России