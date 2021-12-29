Эксперт назвал скорые признаки смерти телефона

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал радио Sputnik о признаках скорой смерти смартфона. Он отметил, что одним из явных признаков является быстрая разрядка батареи.
По словам эксперта, в инструкциях обычно указываю, что срок службы устройства составляет 3-5 лет. Помимо быстрой разрядки признаком скорой смерти смартфона являются также внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и отсутствие подключения к сети.
Свидетельством того, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать, является вздувшаяся батарея.
Сергей Кузьменко, старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества
Кузьменко сказал, что телефоны могут под влиянием некоторых факторов прослужить меньше, чем сказано в инструкциях. Одной из причин является механическое повреждение.
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Фото: pixabay
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