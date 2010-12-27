Эксперт назвал две причины, по которым банки переориентируются на пенсионеров

Изменение банками политики выдачи кредитов людям пенсионного возраста связано с новыми экономическими условиями в России. О них рассказал доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Александр Щелканов.

По словам аналитиков, российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам, в целом они меняют политику отношения к пожилым людям. Сейчас для этой категории граждан займы стали доступнее, чем раньше. За последнее время доля пенсионеров–заемщиков выросла до 16%. В первую половину 2018 года их доля может вырасти до 19–20%. Как отмечают финансовые учреждения, у пенсионеров высокая платежная дисциплина, у них стабильный доход и имущество. Это одна из причин, по которым банки ориентируются на пенсионеров. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



Вторая причина, отмечает доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Александр Щелканов, банки делают ставки на стариков, которые по достижению возраста выхода на заслуженный отдых продолжают активно трудиться.