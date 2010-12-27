По словам аналитиков, российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам, в целом они меняют политику отношения к пожилым людям. Сейчас для этой категории граждан займы стали доступнее, чем раньше. За последнее время доля пенсионеров–заемщиков выросла до 16%. В первую половину 2018 года их доля может вырасти до 19–20%. Как отмечают финансовые учреждения, у пенсионеров высокая платежная дисциплина, у них стабильный доход и имущество. Это одна из причин, по которым банки ориентируются на пенсионеров. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".
Вторая причина, отмечает доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Александр Щелканов, банки делают ставки на стариков, которые по достижению возраста выхода на заслуженный отдых продолжают активно трудиться.
Эксперт назвал две причины, по которым банки переориентируются на пенсионеров
Изменение банками политики выдачи кредитов людям пенсионного возраста связано с новыми экономическими условиями в России. О них рассказал доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института, кандидат экономических наук Александр Щелканов.
По словам аналитиков, российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам, в целом они меняют политику отношения к пожилым людям. Сейчас для этой категории граждан займы стали доступнее, чем раньше. За последнее время доля пенсионеров–заемщиков выросла до 16%. В первую половину 2018 года их доля может вырасти до 19–20%. Как отмечают финансовые учреждения, у пенсионеров высокая платежная дисциплина, у них стабильный доход и имущество. Это одна из причин, по которым банки ориентируются на пенсионеров. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".