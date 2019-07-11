Эксперты посоветовали летом есть побольше персиков и бананов

Чтобы восполнить недостаток калия в организме.

Начальник московского управления государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нина Зайцева посоветовала в жаркую погоду есть больше персиков и бананов. Об этом сообщило РИА Новости.

Она это объяснила тем, что в жаркую погоду увеличивается потоотделение и может возникнуть дефицит калия. Для того, чтобы восполнить данный недостаток, нужно есть больше свежих ягод и фруктов, в частности: абрикосы, бананы, ананасы, персики, черную смородину.

А если сделать из этих фруктов и ягод салат, то организм сможет получить целый комплекс витаминов, микро- и макроэлементов.

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