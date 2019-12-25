  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт: коронавирус напомнил нам о примитивном правиле биологии
Сегодня, 18:12
122
nadezhda_sib

Эксперт: коронавирус напомнил нам о примитивном правиле биологии

0 0

Люди вынуждены адаптироваться в новых условиях.

Глава Роспотребнадзора считает, что некоторые ограничения сохранятся до разработки вакцины, либо до окончания пандемии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" указали на то, что вирус напомнил нам о примитивом правиле биологии.

Оно, по мнению специалистов, заключается в следующем: адаптируйся или погибнешь. Речь идет о правилах, которые нам придется соблюдать некоторое время. Например, носить маски и перчатки, перейти в онлайн.

Наша же цивилизация привыкла изменять среду под себя и делать ее более комфортной, а не меняться самой. 

О том, что некоторые ограничения точно останутся в течение года, также ранее сообщила глава Роспотребнадзора по Петербургу.

Фото: pixabay.com 

Теги: адаптация, коронавирус, ограничения, средства индивидуальной защиты
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии