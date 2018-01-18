Эксперт iMARS объяснила рост влияния соцсетей на бизнес

Социальные сети – эффективный инструмент рекламы для малого и среднего бизнеса. Исполнительный директор iMARS Digital Татьяна Виноградова считает, что нынешняя ситуация в мире, связанная с пандемией, лишь ускоряет рост их влияния.

Пандемия заставила представителей бизнеса пересмотреть свои привычные алгоритмы работы. Даже самые крупные и неповоротливые компании и корпорации все чаще пробуют силы в социальных сетях. Причина проста: в отличие от рекламы в традиционных СМИ, работа в социальных сетях позволяет проводить рекламную кампанию точечно, работая с конкретными целевыми группами.

Нужно понимать, что традиционные СМИ в обозримом будущем никуда не денутся. Они все также будут играть важную роль, но уже сейчас трудно не заметить тренд по переводу рекламных бюджетов в социальные сети. Пандемия лишь ускорила переход взаимодействия бизнеса и покупателей услуг в интернет-пространство. Этот тренд начал формирование задолго до этого, поскольку социальные сети дают пользователю удобную площадку для потребления контента и выражения собственных мыслей. Татьяна Виноградова, исполнительный директор iMARS Digital

Эксперт уверена, что традиционное взаимодействие с бизнесом не давало людям возможность напрямую общаться с производителями товаров и услуг, что негативно сказывалось и сказывается на отношении потребителей. Они все чаще предпочитают современные форматы, которые позволяют им влиять на бизнес.

Согласно опросам ВЦИОМ, радио и газеты являются основным источником информации у 3% россиян. В лидерах опроса все еще телевидение (42%). В возрастной группе от 60 и старше доля телевидения составляет 67%. Но все меняется, если смотреть на другие возрастные группы. Среди молодежи от 18 до 24 лет телевизор как основной источник информации воспринимают лишь 11% опрошенных. Для получения информации они предпочитают интернет и социальные сети (45%).

Социальные сети изменили правила игры: бизнес и потребители теперь говорят на одном языке, в том числе и языке критики. И здесь также важно понимать, что критика как таковая – не главная проблема, а шанс получить лояльную аудиторию. Именно поэтому правильная работа в социальных сетях уже сейчас дает для бизнеса больше, чем самые масштабные рекламные кампании. Татьяна Виноградова

Эксперт подчеркнула, что работу с сообществом в социальных сетях нельзя проводить по старым наработкам, иначе можно получить обратный эффект.

Социальные сети должны быть настоящими, живыми, искренними. Люди давно воспринимают бизнес-страницы в социальных сетях как официальные представительства брендов, поэтому любой успех, как, впрочем, и любая ошибка сразу скажется на бизнесе. Именно поэтому нельзя пускать работу в социальных сетях на самотек. Как и полностью отказываться от них, в чем убеждены некоторые крупные игроки бизнеса: соцсети сейчас самый дешевый, удобный и мощный инструмент для продвижения товаров и услуг. Татьяна Виноградова

iMARS – одна из ведущих коммуникационных групп (ТОП-5 коммуникационного рейтинга НР2К). Победитель ряда престижных отраслевых конкурсов, в том числе победитель PROBA AWARDS 2021 в номинации "Общественно-значимые PR-кампании" с проектом #тысильнеевредныхривычек. Среди клиентов: X5 Retail Group, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России "Агроэкспорт", РЭЦ, Айсберри, Unilever, Алроса, РЖД, СИБУР, НСПК, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, и др. Дочерняя компания iMARS – YI MEI XING – активно работает в Китае, занимается маркетинговым и торговым продвижением российской экспортной продукции. Президентом компании является Алексей Чуйкин.

Ранее стало известно, что iMARS займется продвижением компании "Хаят" в России.

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