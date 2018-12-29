Эксперт: бездомность в Петербурге молодеет

Раньше в числе бездомных были люди в возрасте 45-50 лет, сейчас эта цифра гораздо ниже.

Во вторник, 29 января, начальник отдела социальных программ Комитета по социальной политике Сергей Мацкевич привел достаточно печальную статистику по возрасту бездомных на пресс-конференциив ТАСС. По словам специалиста, бездомность в Петербурге молодеет.

Так, если в прошлые года в числе бездомных были люди в возрасте от 45-50 лет, то сегодня эта цифра достигла отметки 35 и ниже.

В частности, это можно объяснить тем, что многие молодые люди, желая съэкономить, например, на жилье, обращаются к мошенникам. Злоумышленники выкачивают со своих жертв все деньги и оставляют их в итоге на улице. Сергей Мацкевич

Кроме того, эксперт рассказал, что среди бездомных по-прежнему остается больше мужчин. Их насчитывается в городе на Неве 80 % и, соответственно, 20 % женщин.

Ранее мы писали, что в Петербурге проживает более 50 тысяч бездомных людей.

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